A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 07/12/2022 15:16 | Atualizado 07/12/2022 15:18

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam quatro homens suspeitos, no início da tarde desta quarta-feira (07/12), quando faziam patrulhamento em um dos acessos da Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis, no limite com Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com o quarteto, os agentes apreenderam uma pistola, rádios comunicadores, uma mochila e drogas.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).