Cerca de 30 mil mudas, de mais de 70 espécies, já foram plantadas. No total, serão 42 hectares reflorestados - Divulgação / PMN

Publicado 02/12/2022 10:01 | Atualizado 02/12/2022 10:18

Nilópolis - O Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, segue recebendo o plantio de aproximadamente 70 mil mudas nativas da Mata Atlântica. A iniciativa faz parte do Programa Florestas do Amanhã, uma realização do Governo do Estado, em parceria com Prefeitura, e faz parte do maior reflorestamento da história do município. Na última quarta-feira (30/11), o prefeito Abraãozinho (PL) vistoriou o andamento do programa na cidade, acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente Dean Senra, e do ex-secretário municipal de Governo, Ricardo Abrão.



A previsão para finalização da implantação das mudas no Parque Gericinó é fevereiro de 2023, entretanto, a manutenção das espécies plantadas será feita até janeiro de 2027 Divulgação / PMN

O início do plantio foi realizado nos primeiros meses do ano e agora está recebendo continuidade. O engenheiro agrônomo Tiago Andrade, responsável pelo plantio no Parque, explicou que a volta da plantação é por conta das altas de chuva nos meses de dezembro e janeiro, que contribuem para o crescimento das mudas. Cerca de 30 mil mudas, de mais de 70 espécies, já foram plantadas. No total, serão 42 hectares reflorestados. Nilópolis é uma das 16 cidades que estão recebendo o programa Florestas do Amanhã. “O nosso governo também está preocupado com o meio ambiente, a gente vem buscando opções que venham melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa população”, ressaltou o prefeito Abraãozinho.O início do plantio foi realizado nos primeiros meses do ano e agora está recebendo continuidade. O engenheiro agrônomo Tiago Andrade, responsável pelo plantio no Parque, explicou que a volta da plantação é por conta das altas de chuva nos meses de dezembro e janeiro, que contribuem para o crescimento das mudas.

A previsão para finalização da implantação das mudas é fevereiro de 2023, entretanto, a manutenção das espécies plantadas será feita até janeiro de 2027. “Depois que o parque for concluído, faremos um projeto de arborização na área urbana da cidade. Esse também é um anseio do prefeito”, destacou o secretário Dean Senra.