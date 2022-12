Os policiais militares apreenderam com os presos, uma réplica de pistola, dois celulares, e um veículo Ford KA, Prata, placa PVL 5836 - Divulgação / 20º BPM

Os policiais militares apreenderam com os presos, uma réplica de pistola, dois celulares, e um veículo Ford KA, Prata, placa PVL 5836Divulgação / 20º BPM

Publicado 02/12/2022 00:07 | Atualizado 02/12/2022 00:14

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na noite desta quinta-feira (01/12), três homens suspeitos de estarem praticando assaltos, na Avenida Roberto da Silveira, próximo à Praça do Chafariz, no Centro, de Nilópolis. Na ação, os agentes apreenderam uma réplica de pistola, dois celulares roubados, e um veículo Ford KA Prata, Placa PVL 5836.



Os policiais militares agiram após receberem informações da sala de operações do município, de que três homens estariam praticando assaltos na região. Após a abordagem do veículo que estava os suspeitos, os agentes prenderam os acusados, de posse dos celulares roubados, da réplica de pistola, e do veículo.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).