Foram abordados temas sobre a importância da criação do serviço, a atuação do Sistema de Justiça Criminal e serviços oferecidos na Casa da Mulher NilopolitanaDivulgação / PMN

Publicado 01/12/2022 21:32

Nilópolis - Dezenas de guardas municipais de Nilópolis participaram da capacitação para "Ronda Maria da Penha", na OAB Nilópolis, no Centro, nesta quinta-feira (01/12). A parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Casa da Mulher Nilopolitana rendeu certificado aos profissionais que atuarão na ronda.

Foram abordados temas sobre a importância da criação do serviço, a atuação do Sistema de Justiça Criminal - serviços especializados para a proteção de mulheres e serviços oferecidos na Casa da Mulher Nilopolitana. Além disso, o tema Polícia Militar e a Patrulha Maria da Penha: convênio com o tribunal de justiça e rotinas, atuação da guarda municipal - ronda Maria da Penha.

Delegada há mais de 20 anos e responsável por 14 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, Sandra Ornellas palestrou sobre o histórico da luta das mulheres por direitos, a lei Maria da Penha (11.340/2006) e o feminicídio.

Junto com o prefeito Abraãozinho (PL), o secretário de Segurança Pública Esmar França trouxe o serviço para o município. "É muito importante que os guardas que irão fazer parte dessa ronda saibam o básico sobre os direitos das mulheres e como atuarem nestes casos específicos", explicou França.