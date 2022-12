A Prefeitura disponibilizou vários pontos de arrecadação de donativos para ajudar a cidade do Norte Fluminense - Divulgação / PMN

Publicado 01/12/2022 18:32 | Atualizado 01/12/2022 18:35

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis entrou na campanha de arrecadação de donativos para auxiliar a cidade de Carapebus, no Norte Fluminense, um dos municípios mais atingidos com as fortes chuvas dos últimos dias de novembro . São postos de recepção de doações na sede do executivo municipal; na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Parque do Gericinó; a Casa da Mulher; CRAS; CREAS; Casa da Terceira Idade; Defesa Civil; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e as escolas municipais.