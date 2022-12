O prêmio é um reconhecimento das boas práticas culturais estaduais contemplando pessoas e instituições em diversas áreas culturais - Divulgação

Nilópolis - O Observatório Baixada Cultural (OBaC), um projeto interuniversitário contendo pesquisadores e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) dos Campus Nilópolis e São João de Meriti, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/Nova Iguaçu), e que conta, ainda, com pesquisadores independentes que moram na Baixada Fluminense, recebeu o Diploma Heloneida Studart em cerimônia realizada no dia 29 de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



O OBaC foi criado em 2021 visando articular diferentes saberes de forma horizontal e comprometido com o território em que atua: a Baixada Fluminense (BXD). O objetivo é produzir informações sobre o campo cultural atuando junto a grupos e fazedores culturais, assim como em parceria com gestores públicos municipais e estaduais.



O professor João Guerreiro, Campus Nilópolis, entende o OBaC como uma “Rede de Observação” que dá ênfase aos praticantes culturais, partindo do pressuposto de que estes detêm informação e realizam ações culturais. Neste sentido, segundo o professor, o OBaC pretende não apenas produzir estudos, pesquisas e intervenções no território da Baixada Fluminense através de projetos de extensão, mas também fazer com que as informações circulem, que haja um fluxo. “O nosso primeiro produto foi o Relatório de pesquisa “Impactos da Covid-19 na Economia Criativa da BXD”.

Por demandas identificadas em pesquisa, João guerreiro diz que foram realizados dois cursos de “Elaboração de Projetos Culturais” visando instrumentalizá-los para os editais da Lei Aldir Blanc. O primeiro, com moradores de Guapimirim, Japeri e Magé, com 124 inscritos e, o segundo, com moradores de Mesquita e de São João de Meriti, com 126 inscritos. Em 2022 realizamos um curso de “Prestação de contas de Projetos Culturais” para agentes culturais de Japeri que foram aprovados na LAB com 38 inscritos.



Nesse um ano de atividade, quase 300 fazedores culturais da Baixada Fluminense tiveram cursos de qualificação cultural cumprindo o papel de um projeto de cultura de duas Instituição Pública de Ensino Superior.



Criado em 2009, o diploma reverencia a memória da escritora e também ex-deputada estadual no Rio de Janeiro, Heloneida Studart, falecida em 2007. É um instrumento que reconhece boas práticas culturais estaduais contemplando pessoas e instituições em diversas áreas culturais: artes cênicas e visuais, audiovisual, literatura, música, gastronomia, ensino e produção cultural, dentre outras.



Participam do OBaC: Os professores: João Guerreiro (IFRJ/Nilópolis); Anderson Oriente (IFRJ/São João de Meriti), Bruno Borja (UFRRJ/Nova Iguaçu). Também, Camila Moreno (estudante do Bacharelado em Produção Cultural/IFRJ/Nilópolis), Douglas Marques (estudante do Bacharelado em Produção Cultural/IFRJ/Nilópolis), Stephanie Leite (estudante do Bacharelado em Produção Cultural/IFRJ/Nilópolis), Lizandra Cordova (estudante da Pós-Graduação em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação - LACE - IFRJ/Nilópolis), Paula Lopes (estudante da Pós-Graduação em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação - LACE - IFRJ/Nilópolis), Utanaan Reis (mestrando do IPPUR/UFRJ), Pamela Santos (mestranda do UFRRJ/Seropédica), Igor Acácio Guimarães (mestrando da UFF), o Bacharelado em Produção Cultural/IFRJ/Nilópolis), Bruno Duarte (mestrando da PUC/SP) e Luise Villares (doutoranda da UnB). Toda(o)s são pesquisadores do Grupo de Pesquisa e Extensão "OBaC - Observatório Baixada Cultural" cadastrado no Diretório do CNPq.