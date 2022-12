O evento contará com apresentações de jazz - Divulgação / PMN

Publicado 02/12/2022 09:51 | Atualizado 02/12/2022 09:55

Nilópolis - A Escola Municipal de Dança de Nilópolis José Carlos de Oliveira Silva, encerra neste sábado (03/12), a partir das 10h, o ano letivo com a apresentação de cerca de 150 alunas, desde a baby class, a partir dos 4 anos, até as turmas médias, com alunas de 20 anos. Diretora da unidade escolar, Márcia Fernandes afirmou que haverá interpretações de balé clássico e jazz. A festa será na quadra da Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro do Frigorífico, com entrada franca.

Na próxima semana, de 5 a 9 de dezembro, estará aberta a pré-matrícula para novos alunos em 2023. Os interessados devem ir à sede da Escola de Dança e informar nome da criança, horário que gostaria de estudar, telefone de contato e endereço. A unidade escolar funciona no CIEP 136 Stella de Queirós, em frente à Vila Olímpica.

O encerramento contará ainda com interpretações de balé clássico Divulgação / PMN O responsável do pequeno deverá retornar com os documentos solicitados para efetivar a inscrição do pequeno no período de 12 a 19 de dezembro.