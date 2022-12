O presidente do Previnil, Rodrigo Serpa, segura o troféu da premiação, junto a sua equipe, com a bandeira da cidade de Nilópolis - Divulgação / PMN

O presidente do Previnil, Rodrigo Serpa, segura o troféu da premiação, junto a sua equipe, com a bandeira da cidade de NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 01/12/2022 21:55 | Atualizado 01/12/2022 21:55

Nilópolis - O município de Nilópolis conquistou o 1º lugar na categoria 'Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de médio porte', com o Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária. O evento ocorreu durante a realização do congresso da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem), em Bento Gonçalves, no estado Rio Grande do Sul, na última semana novembro.

O 'Boas Práticas de Gestão Previdenciária' é uma premiação entregue anualmente pela Aneprem e tem como objetivo estimular e reconhecer as Unidades Gestoras de RPPS que desenvolveram boas práticas de gestão previdenciária por meio de adoção de ações, como transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social.

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis (Previnil) há pouco mais de um ano, Rodrigo Serpa salientou a importância da conquista para o município. "Hoje, podemos dizer que Nilópolis é uma referência nacional dos RPPS de médio porte em boas práticas de gestão previdenciária. A importância desta conquista para o Previnil é enorme, visto que evidencia que o Instituto está no caminho certo, com sua gestão previdenciária sendo reconhecida e premiada a nível nacional."