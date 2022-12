O contribuinte pode fazer o pagamento à vista ou parcelado. O prazo para solicitar o Refis 2022 é até 20 de dezembro de 2022 - Divulgação / PMN

Publicado 01/12/2022 19:14

Nilópolis - A Secretaria de Fazenda e a Subprocuradoria da Dívida Ativa de Nilópolis iniciaram nesta quinta-feira (01/12), o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2022), que tem como objetivo dar oportunidade aos nilopolitanos para quitarem dívidas de IPTU, ISS, TLE, TIME e outros tributos. O contribuinte pode fazer o pagamento à vista ou parcelado. O prazo para solicitar o Refis 2022 é até 20 de dezembro de 2022.

A opção pelo pagamento parcelado poderá ser efetuada em requerimento próprio, protocolizado no Protocolo Geral ou através do e-mail parcelamento@nilopolis.rj.gov.br para débitos inscritos em dívida ativa. Por meio dos impostos arrecadados, o município consegue obter meios financeiros para melhorias como pavimentação, reformas, estruturas, entre outros investimentos.

Confira as novas condições para o desconto com parcelamento:

• 100% de desconto (multas e juros) – Para pagamento à vista se o contribuinte estiver com 2022 quite ou em dia.

• 80% de desconto (multas e juros) –25% de entrada do valor da dívida e parcelamento em 12 meses.

• 70% de desconto (multas e juros) – 25% de entrada do valor da dívida e parcelamento em 24 meses.

• 60% de desconto (multas e juros) – 25% de entrada do valor da dívida e parcelamento em 36 meses.

• 50% de desconto (multas e juros) – 25% de entrada do valor da dívida e parcelamento em 60 meses.

O parcelamento pode ser feito também no cartão de crédito em até 12 vezes com juros da operadora do cartão.