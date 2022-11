A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 57ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 29/11/2022 14:22 | Atualizado 29/11/2022 14:26

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na manhã desta terça-feira (29/11), três criminosos, além de outros dois suspeitos que foram mortos, após atacarem os agentes com tiros, quando os policiais faziam um patrulhamento, na Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, na divisa com o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ação, duas pistolas, munições, rádios comunicadores e drogas foram apreendidas.

Após o confronto, dois homens foram encontrados feridos e chegaram a ser socorridos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiram aos ferimentos.