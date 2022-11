As contas do governo de Nilópolis de 2021 foram aprovadas no último dia 23 de novembro pelo TCE - Divulgação / PMN

Publicado 28/11/2022 18:10 | Atualizado 28/11/2022 18:10

Nilópolis - No último dia 23 de novembro, as contas da Prefeitura de Nilópolis relativas ao ano de 2021, foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ).

Essa é a primeira vez que as contas de governo de Nilópolis são aprovadas sem nenhuma impropriedade. Para o prefeito Abraãozinho David (PL), o fato é o resultado de muito trabalho e comprometimento em busca de uma gestão responsável e transparente.

A prestação de contas será encaminhada para a Câmara dos Vereadores para o parecer final.