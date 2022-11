Flavio Vergueiro (centro), ao lado do prefeito Abraãozinho (camisa preta), ainda como secretário municipal de Obras - Divulgação

Nilópolis - O suplente de vereador, Flavio Vergueiro (PSD), foi convocado pelo presidente da Câmara Municipal de Nilópolis, Rafael Nobre (União Brasil), para assumir num prazo de 15 dias a vaga deixada pelo vereador Mauro Rogério Nascimento de Jesus, o Maurinho do Paiol (PSD), em decorrência de sua licença de acordo com o § 5º do art. 38 da Lei Orgânica Municipal. Maurinho do Paiol foi preso em maio desse ano durante a Operação Hoste, da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contra uma das maiores milícias do Estado do Rio de Janeiro Flavio Vergueiro é ex-secretário de Obras e Urbanismo de Nilópolis durante as gestões dos prefeitos Farid Abrão e Abraão David Neto, e já deve assumir a vaga nesta segunda-feira (28/11), e participar de sua primeira sessão legislativa como vereador.Vergueiro foi o sétimo candidato a vereador mais votado de Nilópolis nas eleições municipais de 2020, recebendo 2.243 votos, ficando com a 1ª suplência do Partido Social Democrático. Como secretário municipal de Obras, foi um dos responsáveis pelo Projeto 'Dá-lhe Obras', uma parceria da Prefeitura de Nilópolis com o Governo do Estado. O projeto é um conjunto de obras no valor de 75 milhões de reais, em melhorias da infraestrutura da cidade, em especial, em 23 encostas, dando mais dignidade e tranquilidade para os nilopolitanos.