Alunos dos cursos de dança estarão se apresentando no evento - Divulgação / PMN

Publicado 24/11/2022 14:18 | Atualizado 24/11/2022 14:34

Nilópolis - A Secretaria de Cultura de Nilópolis anunciou uma série de 12 apresentações com alunos dos cursos de violino, dança, teatro, audiovisual, dança de salão, canto coral, além da exposição de desenhos e de bordados. Elas iniciam neste sábado (26/11), a partir das 10h, e o objetivo é mostrar aos pais e à comunidade em geral o que os estudantes aprenderam durante o ano letivo. O endereço da Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes é Rua Elizeu de Alvarenga, 384, bairro Olinda.

Os pupilos do professor Anderson Azevedo, das turmas infantil, adolescente e adulto, vão fazer um concerto para violino. Na quinta-feira e no sábado (01 e 03/12), será a vez das bailarinas do curso livre de dança mix coordenado pela professora Valéria Brito, mostrarem sua performance, sempre às 19h.



Os alunos de canto coral com a professora Mônica Maia vão soltar a voz no dia 1º de dezembro, às 18h. Nessa mesma data, durante a manhã e tarde, os adultos que participam das aulas de bordado com a professora Gisele Gom vão expor seus trabalhos, assim como os participantes da Escola Municipal de Artes Plásticas Fayga Ostrower, alunos do curso de desenho com o professor Zito.

Haverá apresentações da Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro Divulgação

Quatro turmas da Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro formadas por adultos, duas que atendem crianças e uma com adolescentes, vão se apresentar nos dias 4 e 8, e dos dias 12, 13, 14, 15,16, 17 e 18 de dezembro, sempre às 19h. Serão os alunos dos professores Luiz Guarnier, Marcelo Alonso, Ludmila Fidelis, Thaís Aquino e Thiago Cardoso.





Os alunos de canto coral com a professora Mônica Maia vão soltar a voz Divulgação E a segunda turma de audiovisual, com o professor Felipe Coelho, vai exibir cenas gravadas pelos alunos, no dia 7 de dezembro, às 18h. Os pés de valsa do curso livre para adultos de dança de salão, alunos do instrutor Dedé, mostram sua performance dia 9 de dezembro, às 18h.

Apresentações de alunos da Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes

Dias 26/ 11 e 1º, 3, 4, 7, 8,12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18/ 12, em horários variados.

Local: Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes

Endereço: Rua Elizeu de Alvarenga, 384, bairro Olinda.