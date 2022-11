Os policiais militares com os gêneros alimentícios recuperados - Twitter / Pmerj

Publicado 23/11/2022 15:31 | Atualizado 23/11/2022 15:32

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) recuperaram uma carga roubada de alimentos, no início da tarde desta quarta-feira (23/11), no bairro Paiol de Pólvora, em Nilópolis. Não houve registro de prisões na ação.



A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).