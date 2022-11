Os alunos foram reunidos no Plenário Evandro Lins e Silva, onde fizeram perguntas a presidente da Comissão da OAB/Vai A Escola, Adriana Pina; a vice-presidente da Seccional/RJ, Ana Tereza Basilio, e do subcorregedor da OAB/RJ, Mário Leopoldo - Bruno Mirandela / OABRJ

Publicado 22/11/2022

Nilópolis - Responsável por levar alunos de escolas da rede pública para conhecer o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e a sede da OABRJ - entidades que, além de se irmanarem na relevância de seus papeis institucionais, estão instaladas em alturas diferentes da mesma Avenida Marechal Câmara -, o projeto "Calçada da Cidadania" realizou sua última edição do ano nesta terça-feira (22/11). Os convidados foram alunos do Instituto Estadual de Educação Professor Carlos Pasquale, do bairro Santos Dumont, em Nilópolis. Os estudantes conheceram as instituições e aprenderam sobre as atribuições e a história das entidades e do sistema judicial brasileiro.



"É sempre um orgulho e uma experiência muito gratificante levar o sistema judicial e o conhecimento da cidadania aos alunos", afirmou a presidente da Comissão OAB Vai à Escola da Subseção do Méier, Adriana Pina. "Os estudantes são muito questionadores e perguntaram muito sobre o papel da OABRJ durante a ditadura militar. Acho que plantamos sementes hoje e teremos mais colegas advogados oriundos deste projeto no futuro".



Como em edições anteriores, ao fim da visita, os alunos foram reunidos no Plenário Evandro Lins e Silva, na sede da Seccional, onde fizeram perguntas e ouviram os depoimentos da vice-presidente da Seccional, Ana Tereza Basilio, e do subcorregedor da OABRJ, Mário Leopoldo. "A OABRJ zela pela democracia, pelos direitos humanos, pela igualdade e pelo respeito à lei e aos processos", afirmou Basilio, que lembrou o atentado que vitimou dona Lyda Monteiro em agosto de 1980 ao falar sobre o papel da Ordem durante os anos de chumbo.



"A OAB foi uma das líderes do movimento "Diretas Já" e sempre se colocou à frente das lutas sociais, tornando-se uma das instituições de maior credibilidade no país. Nós também temos o projeto Porte de Livros através do qual doamos mais de 5 mil livros para escolas públicas. O estudo e o conhecimento são o corrimão para que sejamos capazes de chegar onde queremos. Garanto que aqueles que se dedicarem ao estudo atingirão seus objetivos".

Também participou do evento a equipe do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, formada pela secretária Jéssica Câmara, responsável pelo agendamento de visitas guiadas; o arquivista Deivson Sabadini e a estagiária de museologia, Liziane da Silva. "Espero que esta visita a essas instituições sirva para fortalecê-los", afirmou Leopoldo.



"Os educadores são aqueles que transformam a sociedade, e esse deverá ser o compromisso de vocês na luta por um mundo melhor e mais igualitário. Espero que muitos de vocês venham para o nosso lado e atuem como advogados, mas é importante sempre lembrar as palavras de Paulo Freire: o sistema não teme o pobre que passa fome, ele teme o pobre que sabe pensar e esse pensar está nas mãos de vocês".



Ao fim da cerimônia, o subcorregedor da Seccional garantiu o retorno do projeto em 2023 e falou sobre o impacto da experiência na vida dos alunos. "É sempre interessante passar nossa experiência aos estudantes porque o amanhã pertence a eles e o conhecimento é como uma estrada de mão dupla: você passa e, no caso da experiência com os alunos, até acaba recebendo mais do que ofereceu", afirmou Leopoldo.



"É importante mostrar a eles como exercerem sua liberdade, sabendo se manifestar e se organizar com responsabilidade e reivindicar seus direitos. Essa caminhada, passando por essas instituições, irá consolidar a formação desses alunos, dando mais elementos para futuros desdobramentos em suas vidas".