Durante toda a tarde, o evento foi embalado por apresentações de Jongo, Carimbó, Capoeira, toque para os Orixás e até mesmo roda de sambaDivulgação / PMN

Publicado 21/11/2022 19:25 | Atualizado 21/11/2022 23:11

Nilópolis - Música, dança, artesanato e diversos elementos da cultura afro-brasileira estiveram presentes na ação social e cultural realizada pela Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis, através da Superintendência de Igualdade Racial, no pátio da Prefeitura, na última sexta-feira (18/11), em celebração ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro).

Durante toda a tarde, o evento foi embalado por apresentações de Jongo, Carimbó, Capoeira, toque para os Orixás e até mesmo roda de samba. O prefeito Abraãozinho (PL) e a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) prestigiaram a ação e foram contagiados pela alegria no local. “Nós temos agora que ter políticas públicas capazes de reparar historicamente essa dívida que o Brasil tem com o povo preto”, salientou o prefeito.Mestre Montana foi o responsável pelo jogo de capoeira com seus alunos. Atuante na cultura há 40 anos, ele reforça a simbologia da data e a importância do evento nos dias atuais. “Todo aquele que luta por igualdade é Zumbi. Não estamos aqui lutando apenas pelo racismo de cor, e sim pelo racismo estrutural”, afirmou o mestre.Montana ainda expôs um acervo de livros e revistas sobre a verdadeira história da matriz negra e da trajetória de Zumbi, além de pratos em ‘craquelê’, trabalho feito por alunos de capoeira para gerar renda. Esse é o quarto evento realizado pela secretaria que ele participa.Quem passou pelo evento também se deparou com estandes de empreendedoras negras da cidade, com roupas e artesanatos, e ainda um espaço de beleza negra com serviços de tranças e maquiagem. Márcia Cristina da Silva, 47, foi procurar atendimento na prefeitura e aproveitou para aumentar a autoestima com o serviço oferecido.

O evento foi intitulado "A diferença não está na cor e sim no coração" Divulgação / PMN

O prefeito Abraãozinho prestigiou o evento da Consciência Negra Divulgação

O evento intitulado “A diferença não está na cor e sim no coração” teve como objetivohomenagear as culturas e as lutas do povo negro e para a sociedade como um todo refletir e agir para combater o racismo no país. “Somos negros o ano inteiro, a cultura afro está em nossas raízes e deve sempre ser lembrada. E a prefeitura de Nilópolis combate o racismo todos os dias” reforçou a superintendente de Igualdade Racial, Jeanne Pierre.As secretarias municipais de Educação e Cultura também marcaram presença na ação. Os alunos do CEI Regina Sessim fizeram uma apresentação lembrando a importância da representatividade e da educação antirracista presente na rede municipal de ensino. Frases como “meu cabelo é a minha identidade” e “tenho orgulho das minhas raízes” estavam em cartazes segurados pelos alunos. Já a secretaria de Cultura, levou uma apresentação do coral nilopolitano.Em parceria com as secretarias de Trabalho e Desenvolvimento Social, o evento contou com balcão de empregos, orientações sobre o programa CADÚnico, emissão de CPF, isenções de documentação e atendimento do PROCON. O secretário de Cidadania, Renato da Van, agradeceu a integração das secretarias. “A mobilização das secretarias nesse evento foi muito importante, assim podemos chamar a atenção dos servidores públicos e de todos para a luta antirracista”, destacou ele.