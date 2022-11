Apresentações de capoeira foi uma das atrações do evento - Divulgação

Apresentações de capoeira foi uma das atrações do eventoDivulgação

Publicado 19/11/2022 09:11 | Atualizado 19/11/2022 09:20

Para a diretora da instituição, Patrícia Monteiro, a questão da diversidade foi bem trabalhada por todos que prestigiaram o encontro Divulgação

Houve um desfile de modas no evento II Feira Integrada de Representatividade Divulgação

Nilópolis - Aem comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrada neste domingo (20/11), promovida pela Faetec Paiol Nilópolis, nesta sexta-feira (18/11), foi considerada um encontro produtivo e enriquecedor para a diretoria, professores, alunos e a comunidade local. Houve apresentação de peça de teatro, capoeira, desfile de moda, danças africanas, degustação de pratos típicos e palestras sobre a temática. Para a diretora da instituição, Patrícia Monteiro, a questão da diversidade foi bem trabalhada por todos que prestigiaram o encontro. "Conseguimos realizar um evento para conscientizar as pessoas que somos diferentes por fora, porém, internamente, somos todos iguais. Estimulamos ainda a empatia pelo outro", destaca a diretora.A professora de visual e moda da Faetec, Tâmisa Pereira, disse que o evento foi muito importante. "Conseguimos dar um foco em uma parte da nossa cultura que fica esquecida. Para os nossos alunos é fundamental estarmos lembrando e relembrando que falar sobre a Consciência Negra precisa fazer parte da nossa cultura. A II Feira Integrada de Representatividade foi uma ação de conscientização de nossos futuros profissionais da costura", afirma Tâmisa Pereira.Segundo o professor de empreendedorismo e de recursos humanos da Faetec, Ricardo Machado, o evento foi muito positivo, porque uniu pessoas junto ao propósito de uma sociedade mais igual e fraterna. "Quando falamos de consciência, estamos produzindo um chamamento com o objetivo de não ser indiferente com a realidade que nos cerca. Não podemos ser omissos ou indiferentes. Por isso, a Feira Integrada de Representatividade tem grande importância, já que estaremos produzindo condições para estimular a conscientização e o aprendizado", acredita o professor Ricardo Machado.