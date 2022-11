Foram ofertados ainda serviços de beleza, com tranças nagô e design de sobrancelhas - Divulgação / PMN

Publicado 17/11/2022 20:56 | Atualizado 17/11/2022 20:59

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (SETRAB) de Nilópolis participou, nesta quarta-feira (16/11), da XXVII Semana de Tecnologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no bairro Frigorífico. A vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e o secretário municipal Eduardo Amorim estiveram presentes.

A SETRAB ofereceu uma ação social com balcão de emprego, isenções gerais, confecção de currículo, carteira de trabalho digital e seguro desemprego. Além disso, foram ofertados serviços de beleza, com tranças nagô e design de sobrancelhas.



“Após 2019, o IFRJ voltou com a semana de tecnologia presencial, e pudemos realizar vários serviços para os alunos e a população geral”, destacou Eduardo Amorim.