A solenidade será na sede da OAB Nilópolis, no Centro, a partir das 10hDivulgação

Publicado 15/11/2022 21:56 | Atualizado 15/11/2022 22:01

Nilópolis - A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis, por meio da Superintendência dos Conselhos e da Superintendência de Promoção de Igualdade Racial, está convocando as entidades da sociedade civil organizada para participar da assembleia de eleição das organizações não-governamentais que irão compor o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (COMPIR). A solenidade será na sede da OAB Nilópolis, no Centro, nesta quarta-feira (16/11), a partir das 10h.



Poderão se candidatar ao pleito as entidades da sociedade civil de direito privado, de interesse e/ou de utilidade pública, legalmente constituídas que tenham atuação no campo da defesa ou da promoção de igualdade social. Todos deverão atuar a, pelo menos, um ano no município, não ter fins lucrativos, e os representantes devem se enquadrar em um dos seguintes segmentos: movimento social, movimento cultural, associação comunitária de defesa da promoção da igualdade, racial, segmento religioso e um representante da Comissão de Igualdade Racial da OAB Nilópolis.



A superintendente de Promoção de Igualdade Racial, Jeanne Pierre, explicou que o COMPIR tem como finalidade a promoção e fiscalização das ações e políticas públicas de igualdade racial no município. Ela afirmou que as entidades e representantes que quiserem participar do pleito como candidatos ou eleitores, deverão se habilitar junto à comissão eleitoral no ato de credenciamento, na data, horário, e local de realização da assembleia de eleição, munidos do RG e CPF.



Após a conclusão do processo eleitoral, a comissão eleitoral vai encaminhar a relação de entidades e seus respectivos representantes eleitos, à Superintendência dos Conselhos Municipal para adoção das providências cabíveis relativas a portaria de nomeação.

A OAB Nilópolis fica na Rua Tancredo Lopes, 135, no Centro.