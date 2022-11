Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá - Divulgação / Pcerj

Publicado 11/11/2022 17:22 | Atualizado 11/11/2022 17:23

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta sexta-feira (11/11), um homem acusado de tráfico de drogas, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Com base em investigações do Setor de Inteligência, os agentes capturaram o homem após um cerco policial.