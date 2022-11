As turmas de trancista e depilação terão 60 vagas cada e nas formações de designer de sobrancelhas, manicure e marketing digital serão disponibilizadas 30 vagas cada - Divulgação / PMN

Publicado 11/11/2022 11:58

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis vai abrir novas turmas de cursos gratuitos de capacitação nas áreas da beleza e marketing digital. As turmas de trancista e depilação terão 60 vagas cada e nas formações de designer de sobrancelhas, manicure e marketing digital serão disponibilizadas 30 vagas cada.

Os cursos têm duração de um mês e as inscrições deverão ser feitas no dia 17 de novembro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Trabalho, no Centro. Para se matricular, é necessário ser morador de Nilópolis, ter acima dos 15 anos e levar o documento original e xerox da identidade e do comprovante de residência no próprio nome. No caso de menores de idade, um responsável deve estar presente no momento da inscrição.

A abertura de novas turmas é uma ação recorrente da Secretaria de Trabalho. Segundo o secretário Eduardo Amorim, esse ano, 1.355 moradores já garantiram a formação profissional na secretaria.

A Secretaria de Trabalho está localizada na rua Pedro Álvares Cabral, nº 995, no Centro.