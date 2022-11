O pitbull Thor estava na Praça do Suruí desde domingo e chegou a morder dois moradores do bairro - Divulgação / PMN

Publicado 08/11/2022 17:42 | Atualizado 08/11/2022 18:07

Nilópolis - Thor, um cão da raça pitbull, que aparentava ser vítima de maus-tratos, foi recolhido pela Guarda Ambiental de Nilópolis, nesta segunda-feira (07/11), e seu tutor, J. P, de 34 anos, conduzido à 57ª DP (Nilópolis), por dois policiais militares do 20º BPM (Mesquita), acompanhado pela coordenadora do setor de Proteção Animal na Secretaria de Meio Ambiente, Amanda Mello.



J.P. alegou que o cachorro é de seu padrasto e que estava trabalhando quando o animal fugiu de sua casa, no bairro Chatuba. Pela segunda vez, Thor foi encontrado na Praça do Suruí, no bairro Santos Dumont. Amanda Mello afirmou que só recolhe pets quando há denúncias de crueldade contra esses animais.



No boletim de ocorrências, o crime contra Thor é qualificado entre sanções penais e administrativas ao meio ambiente, lei 9.605/ 98, como maus-tratos contra animais silvestres. Thor estava na Praça do Suruí desde domingo e chegou a morder dois moradores do bairro. Um deles, Daniel de Souza Jr., mora na Rua Sofia e disse que passava por uma calçada quando o cão pulou em sua mão.

“Eu tive reflexo e tirei a minha mão. Um rapaz, que veio disposto a adotar o cachorro, aproximou o rosto e foi mordido no local e também nas nádegas”, contou.



Há quase um ano, uma idoso moradora da Rua Sofia morreu na via ao cair, após ser atacada por um cachorro. Perto da praça estão uma igreja evangélica, a Creche Maria das Dores Ribeiro e também a Escola Municipal Companheiros de Maryland.



Os cabos PM Eduardo Santos e Otávio Chagas, que servem no Destacamento de Novo Horizonte foram chamados à praça por Amanda Mello e levaram o tutor até a delegacia.



O dono do pitbull foi conduzido para o registro da ocorrência na 57ª DP Divulgação / PMN



Denúncias de agressão contra animais podem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou por ligação para o telefone 2692-3951. Enquanto isso, a superintendente da Guarda Municipal, Amanda Porto, e o guarda ambiental Rômulo Ribeiro recolhiam o animal, que agora está sob os cuidados da secretaria.