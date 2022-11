Muitos cães ganharam novos donos na Feira de Adoção no Parque Gericinó - Divulgação

Publicado 07/11/2022 23:42 | Atualizado 07/11/2022 23:58

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveu mais uma Feira Municipal de Adoção de Animais, no último sábado (05/11). Desta vez, foram acolhidos 34 cães e gatos levados ao Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão. O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o vereador Rafael Nobre (União Brasil) e o ex-deputado estadual Ricardo Abrão, além do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, vereador Leandro Hungria, participaram da atividade.





O prefeito elogiou a iniciativa de realização do evento e chamou os nilopolitanos para irem ao Parque, e bater o record da feira anterior. Ao conversar com a protetora Márcia Lima, moradora do bairro Itaipu, em Belford Roxo, que levou 11 cães filhotes, ela enalteceu a iniciativa.“Em minha cidade não temos feiras de adoção. Ouvi dizer que o senhor vai construir uma clínica veterinária municipal em Nilópolis”, perguntou Márcia Lima. Abraãozinho garantiu que sim. Por sua vez, a coordenadora do setor de Proteção Animal na Secretaria de Meio Ambiente, Amanda Mello, afirmou que a próxima feira será realizada em janeiro.

A autônoma Gabriela Freitas e o marido Lucas Trindade estavam decidindo se adotavam uma gatinha branca com olhos azuis ou um gato de pelo negro. “Já temos uma shiatsu, a Raica, e a gatinha, Liz. Quero uma companhia pra Liz”, contou ela, que estava acompanhada também da mãe.



O vereador Leandro Hungria entregou moção de congratulações e aplausos ao professor de zumba do Parque do Gericinó, Marcos José da Silva, o Marquinhos. O homenageado ficou com os olhos marejados e contou que tem 31 cães em casa. “Tinha 30 e com esta última, que já é idosa, comecei um trabalho como asilo de cachorros”, afirmou.

Quem queria tornar-se pai ou mãe de pet devia levar um comprovante de residência, preencher um cadastro com informações e também assinar um termo de responsabilidade. Desavisados também levaram cães e gatos sem procurarem primeiro a Secretaria de Meio Ambiente. Amanda Mello explicou que eles devem procurá-la na secretaria, durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A Secretaria de Meio Ambiente fica no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, na Rua Antônio João Mendonça, s/n, no bairro Manoel Reis.

A ação é fruto de uma parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, e apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (USPAN).