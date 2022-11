O balanço de ações foi apresentado ao prefeito Abraãozinho (ao centro) durante reunião com o diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani - Divulgação

Publicado 07/11/2022 19:27

Nilópolis - Abrir a torneira com a certeza de que terá água de qualidade e em abundância pode ser um hábito corriqueiro para muitos, mas essa não era a realidade na casa de Andreza Mendonça, moradora de Nilópolis. A situação mudou depois das obras realizadas pela Águas do Rio no Morro da Mina, onde ela mora. “Agora eu abro a torneira e a água está lá: boa, forte e clarinha. Melhorou demais a minha vida”, comemora.



Assim como Andreza, mais de 83 mil moradores de Nilópolis estão celebrando a nova fase, que é resultado de uma série de obras realizadas pela Águas do Rio. O balanço de ações da concessionária foi apresentado ao prefeito Abraão David Neto na última sexta-feira (04/11) durante reunião com o diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, que atua na Baixada Fluminense.



“Acabamos de comemorar nosso primeiro ano de concessão, sabemos que há muito a realizar, mas é importante apontar os avanços. Além do Morro da Mina, fizemos obras no sistema de bombeamento de Nilópolis beneficiando 75 mil pessoas. Estamos levando água, dignidade e qualidade de vida para milhares de famílias. A reunião com a prefeitura de Nilópolis tem o objetivo de reforçar a transparência de nossas ações”, ressalta Fabbriani.



Ao longo deste primeiro ano, a concessionária revitalizou e ativou o Reservatório Cabral, ampliando a oferta de água para a região. No bairro Santos Dumont, a Águas do Rio realizou a desobstrução de um registro na Rua Vicente Celestino. O equipamento, localizado por detector de metais, estava quebrado e coberto por asfalto há uma década e esta intervenção beneficiou mais de dois mil moradores da região. Além disso, foram feitos reparos em pontos de vazamento não visíveis, a limpeza no motor da bomba e manutenção na Elevatória Dinamarco Reis.



“Essa prestação de contas é muito importante para que a gente transmita as boas notícias à população, que também nos cobra bastante as melhorias no abastecimento de água. Sabemos que há problemas históricos a serem resolvidos, mas estamos satisfeitos com a atitude da empresa Águas do Rio, que tem claramente se esforçado para qualificar o serviço”, destaca o prefeito de Nilópolis, Abraão David Neto (PL).



Além das obras, a Águas do Rio vem gerando empregos na Baixada Fluminense. Ao todo, são mais de 1.470 colaboradores em atuação direta na região, sendo 124 deles em Nilópolis, já que a empresa tem como prioridade a contratação de mão-de-obra local. A analista comercial Luciana Lopes, que começou a trabalhar na concessionária em outubro de 2021, comemora o aniversário da concessão e a comodidade de estar a poucos metros de casa.



“Trabalhar perto de casa é sinônimo de qualidade de vida, eu consigo almoçar em casa e vou para o trabalho a pé. Nesse primeiro ano de Águas do Rio eu aprendi muito e percebo o quanto a empresa é dedicada ao bem-estar e crescimento dos funcionários. Sou muito feliz aqui”, conclui a profissional.