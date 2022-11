"Miro Andela" vence a disputa dos mascotes com 32% dos votos - Divulgação / PMN

"Miro Andela" vence a disputa dos mascotes com 32% dos votosDivulgação / PMN

Publicado 03/11/2022 13:55

Nilópolis - "Miro Andela", o Jacaré que simboliza a Avenida Mirandela, ganhou a disputa para ser o mascote do Parque Natural Municipal Natural Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, com 364 votos, com 32% da votação. A enquete, disponibilizada no site oficial da Prefeitura, foi encerrada nesta segunda-feira (31/10), com a participação de 1.133 votantes. O segundo lugar ficou com a gambá França Lady, representando a Rua França Leite, com 244 votos. Enquanto "Miro Andela" adora a noite e aproveita o dia para tomar sol, Lady é muito curiosa e vive subindo nas árvores.

O cartunista Beto Gomes, integrante da equipe da Comunicação Social da Prefeitura de Nilópolis, se inspirou na Turma da Mônica e nos bichinhos que vivem no local.

A ideia é que, independentemente do personagem escolhido, a ‘Turma do Geri’ passe a ilustrar e participar de ações que visem a conscientização ambiental e também atividades recreativas no local. Cada um deles representa a fauna dessa grande área ecológica e de lazer para a população nilopolitana e moradores de cidades próximas.

Colocação dos concorrentes



Apuração dos votos para o novo mascote do Parque do Gericinó, em Nilópolis Divulgação / PMN

Uma capivara muito brincalhona, Joca Soares representa a Rua Joaquim Máximo Soares. Ele gosta de ficar na água, mas não dispensa um passeio na terra. Adora comer grama, capim e andar em grupo. Conseguiu 149 votos. Em terceiro lugar ficaram os Manos Getúlio. Um papagaio e um canário, eles simbolizam as ruas Getúlio de Moura e Getúlio Vargas, e são inseparáveis. Eles vivem voando por aí e adoram contar piadinhas a todo mundo. Conquistaram 231 votos.Uma capivara muito brincalhona, Joca Soares representa a Rua Joaquim Máximo Soares. Ele gosta de ficar na água, mas não dispensa um passeio na terra. Adora comer grama, capim e andar em grupo. Conseguiu 149 votos.

A sagui Carmela Duda, inspirada no nome Carmela Dutra, é uma miquinha muito carinhosa. Ela gosta de comer frutas e ficar pulando de um lado para o outro. Duda alcançou 143 votos.