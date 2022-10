A técnica de enfermagem Denise dos Santos Oliveira com o carrinho dos livros do Projeto "Mais leitura, Mais Saúde" - Divulgação / SES

A técnica de enfermagem Denise dos Santos Oliveira com o carrinho dos livros do Projeto "Mais leitura, Mais Saúde"Divulgação / SES

Publicado 30/10/2022 14:19 | Atualizado 30/10/2022 14:19

Nilópolis - Se a leitura de um livro abre as portas para novos mundos, imaginem o efeito transformador quando o leitor está preso a uma cama de hospital, sendo submetido a algum tratamento médico? Neste sábado (29/10), data em que se comemora o Dia Nacional do Livro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentou um projeto de incentivo à leitura que, além de promover a cultura, vem ajudando pacientes e acompanhantes a superar o período de internação: o “Mais leitura, Mais Saúde”, uma das ações da Assessoria Técnica de Humanização da pasta.



Atualmente, o programa atende a três unidades estaduais: Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Melchiades Calazans (HTO Baixada), em Nilópolis; Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha; e Hospital Carlos Chagas (HEC), em Marechal Hermes. Esses dois últimos na Zona Norte do Rio de Janeiro. Diante dos bons resultados, a SES planeja ampliar a oferta a outros hospitais da rede.



O paciente Fernando Cesar de Souza, de 75 anos, que é fã de Sidney Sheldon e Agatha Christie, escolheu para leitura o "Cerco", de Daniel Frazão Divulgação / SES

O projeto consiste em biblioteca-móvel, com acervo variado, que circula num carrinho pelas enfermarias. Nas prateleiras, títulos para todas as idades e perfis podem ser escolhidos: contos de fadas, romances, livros com temas religiosos, publicações de autoajuda, crônicas e poesias.

O paciente Walace do Nascimento, de 24 anos, internado na enfermaria do Getúlio Vargas em 19 de outubro, pegou emprestado o título "Sherlock Holmes, o Signo dos Quatro”, de Arthur Conan Doyle, porque acreditava que a história de aventura iria ajudá-lo a passar o tempo. "Vai me distrair. Eu gosto de ler sobre aventuras", contou.

Segundo o assessor técnico de Humanização da SES, Rafael Fornerolli, o objetivo do projeto, desenvolvido em parceria com a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, não se restringe a tornar o período de internação menos estressante, mas também fazer com que os pacientes se sintam acolhidos pela equipe.

"O projeto "Mais leitura" foi criado para melhorar o acolhimento aos nossos pacientes internados, tentando garantir um bem-estar psicológico e diminuindo o estresse durante a hospitalização. Além disso, é uma forma de incentivar a leitura no nosso cotidiano", explica Fornerolli.

Apenas no HEGV, a biblioteca-carrinho realizou 400 empréstimos em setembro, a maioria de livros infantis (298 empréstimos). De acordo com a técnica de enfermagem Denise dos Santos Oliveira, entre os títulos adultos, os livros que abordam temas como fé e religião são os mais pedidos.



"A gente passa de leito em leito oferecendo livros. Além de estimular a leitura, o projeto é importante porque oferece algo mais humanizado para aquele paciente que vai passar por uma cirurgia, que está apreensivo. A ideia é trazer de forma lúdica uma espécie de remédio, porque a leitura vai levando a pessoa para outros lugares e vai amenizando a dor, o desconforto, e minimizando aquele cenário de sofrimento", disse a técnica.



Já o paciente Walace do Nascimento, de 24 anos, pegou emprestado o título "Sherlock Holmes, o Signo dos Quatro", de Arthur Conan Doyle Divulgação / SES O paciente Fernando Cesar de Souza, de 75 anos, é fã de Sidney Sheldon e Agatha Christie e fez questão de pegar um exemplar emprestado enquanto esteve internado, este mês, para se submeter a uma cirurgia ortopédica. "Leio tudo que cai na minha mão. Tenho esse hábito desde novinho. Aqui no hospital, ajudou há passar o tempo. Leitura abre as portas para muitas coisas", ensina ele, que pegou emprestado “Cerco”, de Daniel Frazão.