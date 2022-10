Os nilopolitanos podem também doar ração, medicação, comedouro e bebedouro aos pets - Divulgação / PMN

Publicado 29/10/2022 14:26 | Atualizado 29/10/2022 14:27

Nilópolis - Vem aí mais uma Feira Municipal de Adoção de Animais de Nilópolis. Os tutores interessados em adotar um cão ou gato podem passar no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, no próximo sábado (05/11), das 9h às 13h, com um comprovante de residência e prontos para preencher um cadastro com informações. Responsável pelo setor de Proteção Animal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Amanda Mello, afirmou que os nilopolitanos podem também doar ração, medicação, comedouro e bebedouro.

“Quem teve bichinhos e não tem mais, pode ofertar o material que tenha em casa, como coleiras e roupas pet. Antes de levar um animal, o futuro tutor responde uma entrevista e assina um termo de responsabilidade. Os pets têm mais de 6 meses e são castrados. Nossa prioridade é diminuir a quantidade de bichos abandonados. Ainda há muitos na cidade”, lamentou Amanda Mello, que é protetora de animais desde criança e agora tem 33 anos.

Ainda esta semana, 11 gatos e 15 filhotes de cães foram deixados no Parque do Gericinó. “Há muito abandono de cachorro que ficou velho e doente também”, lastimou a protetora, acrescentando que tal ação é um crime com pena prevista em lei de 6 meses a 5 anos. “Mas nossa intenção primeiro é orientar e somente depois pensar em punir”.



A ação é fruto de uma parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, e apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (USPAN) Divulgação / PMN

"E continuamos lutando contra maus-tratos e abandono, todos os dias estamos atentos a qualquer tipo de agressão animal. É só vir aqui no Gericinó, na Secretaria, para que a gente possa identificar o local, ou ligar para o telefone 2692-3951", salientou Senra. A ação é fruto de uma parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, e apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (USPAN). O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, lembrou que a adoção é um ato de amor que implica também numa mudança de mentalidade.

A Secretaria de Meio Ambiente fica no Parque Municipal do Gericinó, na Rua Antônio João Mendonça, s/n, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.