A Águas do Rio levou moradoras da Baixada para exposição na Lagoa Rodrigo de FreitasDivulgação

Publicado 29/10/2022 14:16

As lideranças visitaram às exposições "Lagoa Vive" e "Mar de Lixo: Não surfe nessa onda!", que integram a programação do espaço educativo Divulgação

Nilópolis - O sorriso e a animação das pacientes oncológicas e das lideranças comunitárias da Águas do Rio anunciava que o dia de sol seria repleto de alegria. O programa “Portas Abertas”, promovido pela Responsabilidade Social da concessionária, abriu o Espaço Convivência Sustentável (ECoS), localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (27/10), para receber cerca de 80 mulheres que residem na Baixada Fluminense.O encerramento da campanha Outubro Rosa falou de saúde de forma ampla, reunindo temas como cultura, educação ambiental e desenvolvimento social, às margens da Lagoa. O evento teve início com um café da manhã ao som da banda composta por colaboradores da Águas do Rio e seguiu com a visita às exposições “Lagoa Vive” e “Mar de Lixo: Não surfe nessa onda!”, que integram a programação do espaço educativo.Para o diretor-superintendente da concessionária, Luiz Fabbriani, o propósito da Águas do Rio é enxergar no saneamento básico a oportunidade de abraçar causas sociais e promover o acesso à educação ambiental. “Mais do que levar água potável, promover saúde e cultura faz parte do nosso compromisso com a população. Nossa intenção é construir o caminho para o futuro, ampliando o saneamento básico e contribuindo para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das regiões onde atuamos,” pontuou o diretor com atuação na Baixada Fluminense.A coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Luciana Muniz, explicou a importância de o projeto “Portas Abertas” promover momentos tão ricos à população da Baixada Fluminense.“Reunimos as lideranças de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, e as pacientes do grupo de tratamento oncológico, em um momento inédito para muitas delas, incentivando a troca de experiências. Além do acesso a espaços que elas nunca tinham visitado antes, fortalecemos a importância da preservação ambiental e a gestão de um de nossos bens mais preciosos, a água”, comentou a coordenadora que também atua nos municípios de Japeri e Queimados.O evento contou com a participação do biólogo Mário Moscatelli que, há 33 anos, desenvolve um trabalho de recuperação e preservação do ecossistema no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e, há um ano, conta também com o apoio da Águas do Rio.