O Nova Cidade lutou durante toda a competição contra o rebaixamento na Série B1João Victor /7AN

Publicado 26/10/2022 18:42 | Atualizado 26/10/2022 18:55

Nilópolis – O drama do Esporte Clube Nova Cidade terminou de forma positiva no Campeonato Carioca da Série B1. Nesta quarta-feira (26/10), o Quero-quero foi derrotado pelo São Gonçalo/Niterói por 2 a 0, no Estádio Alzirão, em Itaboraí, mas acabou escapando do rebaixamento, beneficiado pelas derrotas do Rio São Paulo e do Campo Grande, na última rodada da Taça Maracanã, terminando na nona colocação, ao término da primeira fase.



Classificação final da Série B1 do Campeonato Carioca (Taça Maracanã) Divulgação / Ferj

CEAC/Araruama, Serrano, Pérolas Negras e Duque de Caxias garantiram vagas nas semifinais. Desta forma, os nilopolitanos já podem iniciar o planejamento para a temporada de 2023, para novamente disputarem a competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O saldo do Nova Cidade na Série B1 do Campeonato Carioca, em 2022, terminou com seis derrotas, três empates e somente duas vitórias, em 11 rodadas.

Angra dos Reis, Campo Grande e Rio São Paulo foram rebaixados à Série B2 do Estadual em 2023.