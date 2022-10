Os jovens jogadores e representantes do projeto de Nilópolis, com observadores do Fluminense - Divulgação

Os jovens jogadores e representantes do projeto de Nilópolis, com observadores do FluminenseDivulgação

Publicado 25/10/2022 23:35

Nilópolis - A Life Star Talentos, um projeto de futebol gratuito em Nilópolis, que tem a proposta de dar oportunidades no esporte, emplacou mais um gol na última semana. Observadores do Fluminense visitaram o projeto, que funciona na Vila Olímpica, no bairro Frigorífico, para conhecer mais de perto o trabalho e assistir aos atletas em jogos amistosos nas categorias sub-15 e sub-17.

“A vinda dos observadores aqui é uma grande oportunidade para os atletas mostrarem seus talentos. Estamos sempre procurando trazer observadores de grandes clubes para que eles tenham as mesmas chances que qualquer outro jogador”, disse Jacob David, um dos CEOS da Life Star.



Observadores do Fluminense com Jacob David, um dos CEOS da Life Star Divulgação

“Vejo o crescimento e desenvolvimento dos atletas a cada treino. Sempre orientamos, conversamos, passamos nossas experiências. E quando eles têm a oportunidade de poder mostrar para uma pessoa que pode ajudá-los a chegar aonde querem, fico muito feliz por fazer parte desse processo”, ressalta o técnico Nelson Souza, mais conhecido como Nelsinho. O projeto gratuito atende meninos de 11 a 17 anos, que recebem uniforme, treinamento, preparo físico, orientações e todo suporte para conseguir atingir o sonho no futebol.“Vejo o crescimento e desenvolvimento dos atletas a cada treino. Sempre orientamos, conversamos, passamos nossas experiências. E quando eles têm a oportunidade de poder mostrar para uma pessoa que pode ajudá-los a chegar aonde querem, fico muito feliz por fazer parte desse processo”, ressalta o técnico Nelson Souza, mais conhecido como Nelsinho.

Alguns garotos foram selecionados e irão se apresentar no clube em breve. “Estreitar esses laços é uma grande vitória para nós da Life Star Talentos. Torço para que seja o início de grandes histórias para nossos atletas”, conclui Jacob David.