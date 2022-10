Um escorrega gigante foi uma das atrações no evento no Gericinó - Divulgação / PMN

Um escorrega gigante foi uma das atrações no evento no GericinóDivulgação / PMN

Publicado 24/10/2022 22:21 | Atualizado 24/10/2022 22:22

Nilópolis - Mais uma vez, a criançada contou com escorrega gigante, balanço, pula-pula e outros brinquedos. As secretarias de Educação, com apoio das Secretarias de Meio Ambiente, Cidadania e Segurança, de Nilópolis, promoveram a quarta edição do projeto ‘Dia de Brincar e Incluir’, no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, neste domingo (23/10). Cerca de cinco mil pessoas passaram pelo local.

“Mais uma edição do Dia do Brincar com muito sucesso aqui no Parque do Gericinó. Ver as crianças da nossa cidade brincando e se divertindo no meio da natureza é bonito demais para o crescimento delas”, salientou o prefeito Abraãozinho (PL), que ao lado da vice Flávia Duarte (PL), que também aproveitaram a oportunidade para se divertirem também.

As crianças tiveram vários brinquedos para se divertirem Divulgação / PMN Nas edições anteriores, o público foi estimado em cinco mil e três mil pessoas, respectivamente. Segundo os idealizadores, o objetivo é mostrar que, ao brincar, a criança desenvolve múltiplos sentidos; além de seus direitos como cidadã, divertir-se também é essencial, pois possibilita a construção de vínculos sociais e o compartilhamento de saberes e descobertas. Além disso, ela constrói seu mundo simbólico ao conviver com adultos e pessoas de sua idade.

