A Unidade Sesc Saúde Mulher funciona em um caminhão dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra para realização do Papanicolau - Divulgação

Publicado 24/10/2022 17:28 | Atualizado 24/10/2022 17:40

Nilópolis - A partir desta terça-feira (25/10), a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher estará no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis. Serão oferecidos os exames de mamografia e preventivo do colo de útero (Papanicolau) para as mulheres da cidade. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa e o caminhão ficará no parque por 30 dias. O funcionamento será de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Para agendar e realizar o atendimento, é necessário o pedido médico do exame, que pode ser solicitado em todos os postos de saúde do município.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o laudo será feito pelo Hospital de Câncer de Barretos (SP), também conhecido como Hospital de Amor. A instituição, que é referência nacional no tratamento do câncer, encaminhará à Secretaria, que, por sua vez, vai devolvê-los aos pacientes. A intenção é que os resultados fiquem prontos em até 30 dias.



A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher funciona em um caminhão dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do Papanicolau.

O Parque Gericinó fica na Rua Antônio João Mendonça, s/n, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.