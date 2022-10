As crianças terão uma série de brinquedos para se divertir no Parque Gericinó - Divulgação / PMN

As crianças terão uma série de brinquedos para se divertir no Parque GericinóDivulgação / PMN

Publicado 22/10/2022 22:58

Nilópolis - O Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, recebe neste domingo (23/10), mais uma edição do projeto “Dia do Brincar”. A partir das 10h, o evento terá várias atrações para a criançada com brinquedos, contação de histórias, atividades esportivas, Projeto Brincando na Rua e Circuito Infantil.



O projeto é realizado pela Prefeitura de Nilópolis, através das secretarias municipais de Educação e Meio Ambiente. A intenção é mostrar que, ao brincar, a criança desenvolve múltiplos sentidos.



O Dia do Brincar acontece no Parque Gericinó, em Nilópolis Divulgação / PMN

Local: Parque Municipal do Gericinó (23/10)

Horário: 10h

Endereço: Rua Antônio João Mendonça, s/n, Centro, Nilópolis.