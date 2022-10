As centenas de pessoas puderam usufruir dos serviços de corte de cabelo, depilação, maquiagem, artesanato, trança, design de sobrancelha, entre outros serviços - Divulgação / PMN

As centenas de pessoas puderam usufruir dos serviços de corte de cabelo, depilação, maquiagem, artesanato, trança, design de sobrancelha, entre outros serviçosDivulgação / PMN

Publicado 20/10/2022 20:46 | Atualizado 20/10/2022 20:47

Nilópolis - Pela primeira vez, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, promoveu o Dia da Beleza Nilopolitana, evento que marca o mês da campanha Outubro Rosa. Ofertas para mamografia e preventivo, além de uma série de cuidados com a aparência foram disponibilizadas gratuitamente na manhã desta quinta-feira (20/10), no centro do município.



Os serviços de manicure também foi ofertado de forma gratuita Divulgação / PMN

Ana Mayara Araújo, de 20 anos, acredita que a ação é necessária. "Fiz depilação e gostei bastante. O atendimento foi bom e por mim poderia ter todo o mês. Vem muita gente e é necessário, já que muitas pessoas não tem condições de pagar", disse a moradora do bairro Cabral. As centenas de pessoas que passaram pelo local puderam usufruir dos serviços de corte de cabelo, depilação, maquiagem, artesanato, trança, design de sobrancelha, manicure e meditação. Foram ofertados exames de mamografia e preventivo, consulta médica, exame de vista, balcão de empregos, isenção de documentos, assistência jurídica, serviços sociais, entre outros.Ana Mayara Araújo, de 20 anos, acredita que a ação é necessária. "Fiz depilação e gostei bastante. O atendimento foi bom e por mim poderia ter todo o mês. Vem muita gente e é necessário, já que muitas pessoas não tem condições de pagar", disse a moradora do bairro Cabral.



Houve também balcão de empregos, isenção de documentos, assistência jurídica, serviços sociais Divulgação

Desempregada há oito meses, Isabel Cristina, de 55 anos, entregou seu currículo no balcão de emprego e aproveitou os serviços gratuitos para cuidar da beleza. "Aproveitei para fazer a sobrancelha e as unhas. Eu acho super válido, levanta a autoestima das mulheres, além da ajuda na área de emprego."

Várias mulheres aproveitaram o evento para marcação de mamografia e preventivo, além de uma série de cuidados com a aparência Divulgação / PMN

Os homens também tiveram espaço na ação. O Jorge Roberto, de 53 anos, procurou o balcão de emprego para entregar seu currículo. "Estou há quase um ano procurando emprego. Trabalho na área da segurança há 30 anos. É bom quando o evento é focado de acordo com o que a população precisa." O evento contou com a parceria das secretarias municipais de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, Segurança Pública e Transporte, além da Casa da Mulher Nilopolitana, O Boticário, Unicesumar, Poupa Tempo e Faetec. O secretário municipal de Trabalho Eduardo Amorim deseja realizar o Dia da Beleza anualmente. "A ação é voltada para as mulheres e tem como objetivo elevar a autoestima delas."Desempregada há oito meses, Isabel Cristina, de 55 anos, entregou seu currículo no balcão de emprego e aproveitou os serviços gratuitos para cuidar da beleza. "Aproveitei para fazer a sobrancelha e as unhas. Eu acho super válido, levanta a autoestima das mulheres, além da ajuda na área de emprego."Os homens também tiveram espaço na ação. O Jorge Roberto, de 53 anos, procurou o balcão de emprego para entregar seu currículo. "Estou há quase um ano procurando emprego. Trabalho na área da segurança há 30 anos. É bom quando o evento é focado de acordo com o que a população precisa."