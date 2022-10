Profissionais da Águas do Rio realizando obras na Estrada João Evangelista de Carvalho - Divulgação

Publicado 19/10/2022 18:00 | Atualizado 19/10/2022 18:02

Nilópolis - Desde 2015, cerca de 50 moradores de uma vila residencial, localizada na Estrada João Evangelista de Carvalho, no Centro de Nilópolis, vinham sofrendo com o abastecimento precário de água na região. Há sete anos, Andrea Gomes Barreto, que vive no local, esperava por obras que melhorassem a qualidade do serviço. Agora, com as intervenções de interligação de rede realizadas pela Águas do Rio, a rotina da vila foi transformada.

“Estamos lutando por anos para melhorar o abastecimento em nosso bairro. Tenho todos os meus comprovantes de solicitação de serviços e nada havia sido feito. Depois que a Águas do Rio assumiu, já percebemos uma melhora, mas aqui na vila a água ainda não chegava com regularidade. Diante disso, fiz um novo pedido e este foi prontamente atendido. As obras já foram concluídas e a água tem chegado mais forte e de forma regular”, disse empolgada.



Andrea Gomes Barreto feliz com as obras da Águas do Rio na sua rua, após sete anos Divulgação

Segundo o diretor executivo da concessionária com atuação na Baixada Fluminense, Felipe Esteves, o compromisso da empresa é levar água tratada, saúde e dignidade para os moradores da cidade. "Nosso papel é ouvir a população, investigar e atuar para resolver o problema. As melhorias que realizamos garantiram o abastecimento das residências localizadas nesta vila, que antes eram atendidas de forma precária. Esse resultado já foi percebido de imediato após a conclusão do serviço", afirmou.

Além da intervenção realizada na Estrada João Evangelista de Carvalho, a empresa vem atuando em diversos bairros de Nilópolis. As obras incluem interligações de rede, revitalização de boosters, que são os sistemas de bombeamento da água e do Reservatório Cabral, responsável pelo armazenamento de água na cidade, além de instalação de hidrômetros e recadastramento de imóveis.

A empresa está à disposição da população pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligação gratuita e mensagens via whatsapp.