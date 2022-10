Professor de física e matemática, Vasco Moretto trocou a sala de aula para palestrar sobre ensinar e aprender o novo conceito da educação para professores - Divulgação / PMN

Publicado 19/10/2022 11:55 | Atualizado 19/10/2022 12:01

Turmas de ballet clássico do projeto Arte Faz Parte abriram o evento com belas coreografias Divulgação / PMN

O prefeito Abraãozinho, ao lado da vice Flávia Duarte e da secretária municipal de Educação, Débora Carlos, destacou a importância do evento para a Educação nilopolitana Divulgação / PMN

Nilópolis - O "saberes fazeres" está na alma do educador nilopolitano. As mais de 400 pessoas presentes na 8ª Jornada Pedagógica na manhã desta terça-feira (18/10), em Nilópolis, puderam compartilhar sobreO evento acontece anualmente e tem como objetivo proporcionar aos professores momentos de diálogo e aprendizagem para a melhoria da prática educativa. "Ver os nossos educadores reunidos e buscando mais conhecimento mostra que nossos profissionais estão empenhados com a educação do nosso município, e quem ganha com isso tudo são os nossos alunos", contou o prefeito Abraãozinho (PL).Com a Igreja Nazareno lotada, duas turmas de ballet clássico do projeto Arte Faz Parte abriram o evento com belas coreografias. Diretamente de Brasília, o palestrante Vasco Moretto, de 80 anos, ficou encantado com a energia das professoras. "A impressão que eu tive ao chegar aqui em Nilópolis foi a boniteza do grupo de educadores daqui, uma alegria com todos compartilhando. Pensei, que comunidade educativa maravilhosa."Professor de física e matemática por 62 anos, Moretto trocou a sala de aula para palestrar sobre ensinar e aprender o novo conceito da educação para professores. "Eu acho uma coisa maravilhosa, pelo compartilhar das pessoas e sobretudo porque eles passam a se sentir uma comunidade, e não apenas coletividade."Marcia Amorim, de 56 anos, está diretora da Escola Municipal Antônio Benigno Riberio há um ano, com 36 anos na rede. "Acho que é uma ação para conhecimento de todos os professores. Ajuda no dia a dia deles na questão pedagógica dos alunos". Isadora Moraes, de 28 anos, está como professora da sala de recursos há dois anos na E.M. Jorge Mkhail Jarjous. "Eu acho que ajuda bastante os professores. Um momento que todos estão reunidos para trocar ideias e saberes."Durante a tarde, o professor Doutor Kabengele Munanga palestrou sobre a educação multicultural e políticas afirmativas na luta contra o racismo no Brasil. A vice-prefeita Flávia Duarte (PL) explicou a importância do tema da Jornada Pedagógica deste ano."A Jornada Sonhar nos dias atuais é um ato de coragem e diz sobre os saberes fazeres dos professores. Aquilo que a gente não sabe que sabe, ou aquilo que a gente não sabe e que vai aprender no dia seguinte, o que estamos aprendendo agora neste exato momento. Que a gente entenda que todo dia é um dia de aprender. A rede municipal de Nilópolis não vive, ela planta amor", disse Flávia."Esse título desse ano tem muito a ver com o momento em que estamos vivendo. Melhor do que ser multiplicador de qualquer coisa, que sejamos multiplicador no amor, o nosso papel é esse. Educação é um ato de coragem. Que tenhamos coragem nos desafios da vida e na sala de aula. Que possamos estar juntos para lutar e vencer todos os conflitos", salientou a secretária de Educação, Débora Carlos.