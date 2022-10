A Superintendente dos Direitos da Mulher, a professora Nilcéa Clara Cardoso (em pé) foi parceira no evento na OAB Nilópolis - Divulgação

Publicado 18/10/2022 23:06

As palestras foram ministradas pela médica Idalina Catarina; a assistente social, Jane Khalil, a médica Talita Nunes, além da professora Nilcéa Clara (com microfone) Divulgação

Nilópolis – A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis, em parceria com a Casa da Mulher Nilopolitana e a Ordem dos Advogados do Brasil, 24ª subseção de Nilópolis, promoveram nesta terça-feira (18/10), palestras com os temas. O evento alusivo ao Outubro Rosa aconteceu no auditório da OAB/Nilópolis, no Centro.As palestras foram ministradas pela médica ginecologista, Idalina Catarina Franco Flores (Câncer de Mama); a assistente social, Jane Khalil, e ativista em combate ao câncer há mais de 20 anos, que deu uma brilhante palestra sobre a informação como melhor forma de prevenção; a médica Talita Nunes, com a palestra sobre Direitos Previdenciários da Mulher com Câncer.Todo o evento ocorreu em parceria entre a equipe técnica da Casa da Mulher Nilopolitana, através da Superintendente Municipal dos Direitos da Mulher, a professora Nilcéa Clara Cardoso, e também com a presidente da OAB/Mulher 24° Subseção (Nilópolis), Gisele Thompson.Um dos momentos muito marcantes no evento foram os depoimentos de pessoas em tratamento do câncer, as quais destacaram a importância do autoexame.