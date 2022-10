Um dos objetivos do PIBID é elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica - Divulgação / IFRJ

Um dos objetivos do PIBID é elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básicaDivulgação / IFRJ

Publicado 18/10/2022 23:04

Nilópolis – O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), está com inscrições abertas até esta quinta-feira (20/10), para seleção de licenciandos bolsistas e não bolsistas nos subprojetos. No Campus do IFRJ, em Nilópolis, as áreas disponíveis são para Química, Física e Matemática.





Objetivos do PIBID: A seleção acontecerá de acordo com as normas estabelecidas no Edital e com a legislação referente ao Programa PIBID, em conformidade com o Edital Capes 23/2022, da Portaria Capes 83/2022.

•I. incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;



•II. contribuir para a valorização do magistério;



•III. elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica;



•IV. inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;



•V. incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;





O Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), em Nilópolis, fica na Rua Lúcio Tavares, 1045, no bairro Frigorífico. •VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura