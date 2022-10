Davi marcou o gol da vitória do 7 de Abril contra o Nova Cidade, em Bangu - Reprodução

Nilópolis – A saga inglória do Esporte Clube Nova Cidade na Série B1 do Campeonato Carioca teve mais um capítulo negativo, neste sábado (15/10), com a derrota de 1 a 0 para o 7 de Abril, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com o resultado na nona rodada, os nilopolitanos ocupam a penúltima colocação, em 11º lugar, com apenas seis pontos, na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Davi marcou o gol do time carioca, após uma falha bisonha de Resende que atrasou a bola do pé do jogador adversário para balançar as redes nilopolitanas.



Classificação Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

O próximo jogo dos nilopolitanos acontece no sábado (22/10), às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, no 'Jogo dos Desesperados', contra o último colocado, Angra dos Reis. Faltando apenas duas rodadas para o término da primeira fase – Taça Maracanã -, o Nova Cidade poderá ser rebaixado para a Série B2, em 2023, na próxima rodada. Os três últimos colocados caem de divisão. O Serra Macaense e o Rio São Paulo, estão com oito pontos, respectivamente em oitavo e nono.