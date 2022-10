Participantes fizeram o mapeamento das mulheres vítimas de violência por meio do CRAS e CREAS - Divulgação / PMN

Publicado 13/10/2022 19:41

Nilópolis - Nesta quinta-feira (13/10), o comitê técnico do projeto ProMulher, integrado pela Casa da Mulher Nilopolitana e outros órgãos municipais, realizou um encontro que debateu a estruturação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar no município. A reunião foi no auditório da OAB Nilópolis.

O objetivo do encontro é fortalecer a rede de atendimento à mulher e disseminar políticas públicas para vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Participantes do projeto fizeram o mapeamento das mulheres vítimas de violência por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Também abordaram sobre o aumento do efetivo da ronda Maria da Penha e da transferência da Central de Flagrantes, que atualmente está lotada na delegacia de Belford Roxo e será transferida para a delegacia de Nova Iguaçu.

O Comitê Técnico do projeto ProMulher é representado pelas seguintes secretarias: saúde, educação, cidadania e direitos humanos, segurança e desenvolvimento social, além da superintendência dos direitos das mulheres, conselho da mulher, superintendência dos conselhos, OAB, 57ª delegacia de polícia, entre outros, contribuem com a estruturação do plano municipal.

"É um trabalho que exige muita dedicação com público ao qual necessita de total atenção e proteção, ou seja, a mulher nilopolitana. E justamente por isso estou firme neste processo do qual lograremos êxito", disse a superintendente dos Direitos da Mulher, professora Nilcea Clara Cardoso.