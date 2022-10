O grupo ganhou o edital Retomada Cultura 2, da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura, se apresentou anteriormente no Teatro Sylvio Monteiro, em Nova Iguaçu - Divulgação / PMN

O grupo ganhou o edital Retomada Cultura 2, da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura, se apresentou anteriormente no Teatro Sylvio Monteiro, em Nova IguaçuDivulgação / PMN

Publicado 11/10/2022 00:11

Nilópolis - O Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão recebeu neste domingo (09/10), a Cia de Dança Oriente-se, de Nova Iguaçu. Sob a direção da professora Patrícia Gut Nut, os bailarinos apresentaram o espetáculo ‘Golden Age – Dança do Ventre Através dos Tempos’. Ela afirmou que a finalidade do grupo é promover a cultura árabe e cigana por intermédio da dança.

Patrícia Gut Nut explicou que o espetáculo discorre sobre a trajetória da dança do ventre desde a Golden Age, tradução para Era do Ouro, em 1940, até os dias atuais. O enredo inclui danças e a narrativa histórica, feita por um ator que faz as vezes de um apresentador, entre os intervalos de cada número de dança. A direção é de Isabela Sousa e Patrícia Gut Nut.



A diretora informou que o elenco conta com os bailarinos Savana Nogueira, Fernando Pereira, Gabriela Pereira, Karla Tem Tem, Beatriz Paes, Live Carvalho e Analuh Figueredo. O grupo ganhou o edital Retomada Cultura 2, da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e se apresentou anteriormente com o mesmo número no Teatro Sylvio Monteiro, em Nova Iguaçu.



Patrícia Gut Nut recordou que a dança do ventre teve origem no antigo Egito, onde sacerdotisas a ensinavam de mães para filhas e o bailado era feito apenas dentro dos templos. “Elas buscavam a prosperidade e a fertilidade. Com a ocupação pelo império romano, esse tipo de dança se espalhou pelo mundo. O espetáculo Golden Age fala da divulgação desse estilo de dança a partir dos filmes de Hollywood”, contou.