O Parque Sara Areal ganhará nova fachada - Divulgação

Publicado 07/10/2022 17:51

Nilópolis - O bairro Nova Cidade, em Nilópolis, está perto de ser entregue remodelado para os nilopolitanos. Depois das praças, como parte do pacote de intervenções urbanas chamado de "Dá-lhe Obras", agora as atenções da Secretaria Municipal estão voltadas para o Parque Sara Areal.

O prefeito Abraãozinho (camisa preta), ao lado do vereador e deputado estadual eleito Rafael Nobre (D), o secretário de Obras Flávio Vergueiro e secretário de Meio Ambiente Dean Senra com o projeto de remodelação do Parque Sara Areal Divulgação

Novo anfiteatro do Parque Sara Areal Divulgação

Novos quiosques do Parque Sara Areal Divulgação

Os operários da empresa contratada continuam a grande movimentação para entregar à população uma pista de caminhada revitalizada, quiosques reformados, uma rampa de skate, restaurar o anfiteatro e instalar ali uma cobertura, entregar um local para os animais (parcão) e uma academia da terceira idade. “Quero que a população de Nilópolis tenha várias opções de lazer, meu objetivo é servir os nilopolitanos”, garantiu o prefeito Abraãozinho (PL).Do outro lado da cidade, no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, começaram esta semana as obras do Complexo Esportivo, em frente à sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, afirmou que serão construídos no local um parcão para animais, um campo de areia, um outro de grama e uma praça no entorno. Serão construídos dois banheiros (masculino e feminino) com acessibilidade. A previsão de conclusão da obra é de um ano.E no bairro do Cabral, a Casa da Terceira Idade também está sofrendo reformas. Os banheiros foram revitalizados, o piso no entorno da piscina agora é antiderrapante, a rede elétrica foi refeita, o piso na entrada também foi trocado e o salão principal ganhou um forro novo. “Queremos oferecer mais e mais conforto e segurança para os idosos que frequentam esta Casa da Terceira Idade”, salientou o prefeito.O programa se chama ‘Dá-lhe Obras”, prevê intervenções urbanas em mais de 40 pontos da cidade, várias realizadas com orçamento público municipal e outras, graças a um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria das Cidades do Estado e a Prefeitura de Nilópolis.