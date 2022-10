Os protetores cadastrados poderão levar animais ainda não vacinados, pois foram disponibilizadas 18 mil doses - Divulgação / PMN

Os protetores cadastrados poderão levar animais ainda não vacinados, pois foram disponibilizadas 18 mil dosesDivulgação / PMN

Publicado 05/10/2022 23:57 | Atualizado 06/10/2022 00:04

Nilópolis - Novamente, todos os 12 postos de saúde de Nilópolis e o Parque Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, atenderam os tutores que levaram seus animais no Dia D de vacinação antirrábica, no último sábado (01/10). A imunização foi disponibilizada para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos três meses de idade e em bom estado de saúde. Cerca de 15.775 doses foram aplicadas.

O diretor da Vigilância Sanitária, Gustavo Naame, responsável pela ação, informou que os protetores cadastrados poderão levar animais ainda não vacinados, pois foram disponibilizadas 18 mil doses. Naame afirmou que o Parque do Gericinó bateu o maior número de animais imunizados: 1.850. As universidades Unig e Estácio participaram com 73 voluntários do curso de Medicina Veterinária.

Eles tiveram a coordenação do professor da Universidade de Nova Iguaçu (UNIG), Cássio do Nascimento Florêncio, e o responsável técnico, representando a prefeitura, foi o médico veterinário Rafael Murillo. Após o atendimento, a Vigilância Sanitária emitiu um certificado de vacina, mas a recomendação era levar a carteirinha de vacinação do animal. Para proteger o bichinho, era necessário levá-lo, no caso de felinos, em caixa adequada para transporte e cães com coleira ou focinheira.

A raiva é uma doença viral, que pode ser fatal e acomete também humanos em caso de contato com saliva de animal contaminado e a vacina é a única forma de prevenção à doença.