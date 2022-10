A ação que totalizou 76 escolas na Baixada Fluminense não para por aí. Até o fim do ano, outros milhares de estudantes serão contemplados - Divulgação

Publicado 05/10/2022 11:42

Nilópolis - Aprender brincando é mais divertido. Com esta premissa, a Águas do Rio já conseguiu transmitir a importância do saneamento básico e da preservação do meio ambiente para mais de 16 mil alunos da Baixada Fluminense. O programa "Saúde Nota 10" percorreu unidades escolares de Nilópolis e outras cidades da Baixada Fluminense (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé). A ação que totalizou 76 escolas na região, não para por aí. Até o fim do ano, outros milhares de estudantes serão contemplados.

Para o diretor-superintendente da concessionária na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani, a iniciativa promoverá a multiplicação da mensagem de conscientização. “O programa está sendo levado às escolas através das equipes de Responsabilidade Social da concessionária, com o objetivo de trabalhar a conscientização dos alunos de forma lúdica, despertando a percepção da garotada para a importância da água tratada e do esgotamento sanitário adequado. A iniciativa ajuda a minimizar os danos causados à natureza. As crianças serão nossas multiplicadoras e através delas, o recado chegará até as suas famílias e amigos”, disse.



A iniciativa da Águas do Rio promoverá a multiplicação da mensagem de conscientização sobre a Educação Ambiental Divulgação

"O Saúde Nota 10 veio com o objetivo de ser um agregador do conhecimento das crianças na escola. A gente leva mais aprendizado sobre pautas ambientais, focados principalmente na água, saúde e melhor qualidade de vida das pessoas. Esse despertar da consciência, dentro do ambiente escolar, tem como meta que essas futuras gerações repassem para os pais e outros adultos de suas famílias bons hábitos de educação ambiental", destacou Marley Lima, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense. Desenvolvida em todas as escolas municipais, a ação proporciona aos professores e estudantes a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos em temas relacionados à cidadania, meio ambiente e saneamento básico, que estão inseridos em diversas disciplinas. As equipes de Responsabilidade Social, lideradas pelas coordenadoras Luciana Muniz e Marley Lima, desenvolveram as atividades por meio apresentações e jogos educativos, que fazem sucesso com a garotada.