O prefeito Abraãozinho (com a bandeira do Brasil) no encontro com representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde - Divulgação / PMN

Publicado 04/10/2022 17:53 | Atualizado 04/10/2022 18:03

Nilópolis - O prefeito Abraãozinho (PL) recebeu representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde na última sexta-feira (30/09). A secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro, também participou do encontro, que abordou estratégias para o fortalecimento da Atenção Primária em Nilópolis.



A Prefeitura de Nilópolis propôs a implantação de duas novas Unidades de Saúde da Família e a ampliação da cobertura populacional para 70%, entre outras ações Divulgação / PMN

"Foi uma reunião muito importante. A gente fica muito feliz com essa integração que visa a melhoria da saúde para o povo nilopolitano, principalmente no que diz respeito a atenção primária", destacou o prefeito. A Prefeitura, por intermédio da secretaria municipal de Saúde, propôs a implantação de duas novas Unidades de Saúde da Família, a ampliação da cobertura populacional para 70%, o treinamento das equipes existentes e a contratação de profissionais de saúde para compor as equipes. Além disso, a intenção é mudar o modelo de unidade mista para unidades de saúde da família, fortalecendo as linhas de cuidado."Foi uma reunião muito importante. A gente fica muito feliz com essa integração que visa a melhoria da saúde para o povo nilopolitano, principalmente no que diz respeito a atenção primária", destacou o prefeito.

Estiveram presentes ao encontro o secretário da Atenção Prioritária à Saúde (Saps), Raphael Câmara, o técnico João Félix e o consultor parlamentar Davi Calazans.