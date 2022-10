Rafael Nobre comemorou com familiares, amigos e correligionários sua vitória como deputado estadual - Divulgação

Rafael Nobre comemorou com familiares, amigos e correligionários sua vitória como deputado estadualDivulgação

Publicado 03/10/2022 13:10 | Atualizado 03/10/2022 13:22

Nilópolis – O município de Nilópolis voltará a ter um representante da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em 2023. O vereador e presidente da Câmara Municipal, Rafael Nobre (União Brasil), de 39 anos, foi eleito deputado estadual, neste domingo (02/10), com 51.563 votos.



“Após dias intensos onde, mais uma vez, fiz uma campanha limpa, sem atacar ou ofender ninguém, ao contrário, mostrando tudo o que já realizei como vereador e o quanto estou preparado para assumir novos desafios em minha vida, enfim, chegou à vitória”, disse o Rafael Nobre em suas redes sociais.

TRAJETÓRIA



Rafael Nobre tem 39 anos, é nascido e criado em Nilópolis. Foi eleito vereador, em 2016, com a maior votação no município com 2.773 votos. No ano de 2020, foi reeleito para o seu segundo mandato, novamente com a maior votação, desta vez com 4.020. Além de repetir a maior votação em duas eleições seguidas (2016 e 2020), Rafael Nobre se tornou o vereador com o maior número de votos já obtidos por um parlamentar na história de Nilópolis. Atualmente é o presidente da Câmara de Vereadores.



"Gratidão primeiramente a Deus, pela força da minha fé. Gratidão à minha família, pelo apoio de sempre. Gratidão ao meu grupo de trabalho, por todo o esforço e dedicação. E gratidão por cada um que depositou em mim a confiança do seu voto. Não tenham dúvidas, estou preparado para ser o deputado estadual de todos e de todo o Rio de Janeiro, dando continuidade ao meu esforço diário de colocar sempre o interesse público acima de qualquer coisa. Uma nova trajetória começa a partir de agora”, concluiu Nobre.



O município volta a ter um representante na Alerj, desde 2016, quando Farid Abrão David (falecido em dezembro de 2020), eleito em 2014, deixou a Assembleia Legislativa para ser novamente prefeito de Nilópolis, dois anos depois.