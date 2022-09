Eli comemora um dos gols do Serrano contra o Nova Cidade - Gladstone Lucas / Serrano FC

Publicado 28/09/2022 22:59 | Atualizado 29/09/2022 00:12

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade vai se complicando no Campeonato Carioca da Série B1. Nesta quarta-feira (28/09), no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, o Quero-quero foi derrotado de virada pelo Serrano por 3 a 2, pela sexta rodada da Taça Maracanã. Com o resultado, os nilopotinanos caíram para o décimo lugar, com apenas cinco pontos, na zona de rebaixamento da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).



Classificação Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj O Nova Cidade retorna aos gramados neste sábado (01/10), às 15h, novamente no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, pela sétima rodada da Taça Maracanã, contra o Rio-São Paulo.