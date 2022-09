Com palestras e brincadeiras direcionadas para cada faixa etária, a equipe do projeto destaca a importância da proteção e preservação do meio ambiente - Divulgação / PMN

Nilópolis - A educação ambiental está presente em Nilópolis. O projeto Coleta Seletiva nas Escolas iniciou no dia 21 de setembro deste ano e já passou por cinco colégios. Alunos, responsáveis, professores e funcionários se conscientizam sobre logística reversa, reciclagem e coleta seletiva.

Com palestras e brincadeiras direcionadas para cada faixa etária, a equipe do projeto destaca a importância da proteção e preservação do meio ambiente, apresentando dados, imagens e informações que ressaltam o papel de cada um na coleta seletiva.



A comunidade escolar do CIEP 136 - Professora Stella De Queiroz Pinheiro e das escolas Regina Sessim, Sagrado Coração De Jesus, Isaura da Costa Sá Coelho e Edyr Ribeiro já participaram do projeto. A parceria entre as secretarias do Meio Ambiente e Educação possibilitará que a visita aconteça nas 31 escolas municipais. "É muito importante que a gente possa despertar uma consciência ambiental o quanto antes, e fazer isso com as nossas crianças dentro da sala de aula é fundamental para que elas aprendam sobre o tema de uma maneira adequada", salientou o secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra.A comunidade escolar do CIEP 136 - Professora Stella De Queiroz Pinheiro e das escolas Regina Sessim, Sagrado Coração De Jesus, Isaura da Costa Sá Coelho e Edyr Ribeiro já participaram do projeto. A parceria entre as secretarias do Meio Ambiente e Educação possibilitará que a visita aconteça nas 31 escolas municipais.

O decreto 4883/22, de 06 de junho de 2022, determina que as escolas devem promover a separação e distinção entre os resíduos sólidos gerados no local , por meio da instalação ou adaptação de lixeiras específicas, para "Lixo Seco", que pode ser reciclado, e "Lixo Úmido", que não pode ser reciclado, nas áreas de convivência de alunos e funcionários.