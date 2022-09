Inaugurada no último dia 23 de setembro, a loja L105 está localizada no segundo piso do Mercado Popular - Divulgação

Publicado 26/09/2022 19:09 | Atualizado 26/09/2022 19:10

Nilópolis - Formandas das oficinas de artesanato da Casa da Mulher Nilopolitana ganharam um espaço no Mercado Popular Vereador Alírio Pereira. Inaugurada no último dia 23 de setembro, a loja L105 está localizada no segundo piso.

As artesãs estão com espaço exclusivo para comercializar todo material de artesanato produzido por elas. "Essa é uma grande conquista para todas as alunas, onde muitas são assistidas pela Centro de Referência à Mulher, pois não tinham renda, e hoje são artesãs e com espaço próprio para auxiliar em sua renda, rompendo assim um dos caminhos da Violência Doméstica, que é a dependência financeira", salientou a Superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcea Clara Cardoso.

O horário de funcionamento do Mercado Popular é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 14h. Para informações sobre oficinas e palestras promovidas pela Casa da Mulher Nilopolitana, ligue para 2691 6887 ou compareça pessoalmente, na rua Antônio João Mendonça, nº 65, Centro de Nilópolis.