O técnico Ney Barreto orienta os jogadores durante os treinos da semana visando o jogo em Resende - Divulgação / Geovane Luís

Publicado 23/09/2022 19:29 | Atualizado 23/09/2022 19:31

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade tem um novo desafio neste sábado (24/09) pelo Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-quero encara o Perólas Negras, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende, pela quinta rodada da Taça Maracanã. Os nilopolitanos estão na sétima colocação, com cinco pontos. O adversário, em quarto, tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols.



Os comandados do técnico Ney Barreto empataram em 0 a 0, em casa, na última rodada contra o Araruama. Já o Pérolas Negras, também ficou na igualdade no placar contra o Serra Macaense.

Apenas os quatro primeiros avançam para as semifinais, trazendo um caráter decisivo para o jogo.